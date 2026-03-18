Am Dienstagmorgen kam es im Bereich des Bahnhofs Brugg zu einer Kollision zwischen einem Postauto und einer Fussgängerin. Durch die Kollision geriet die Frau unter den Bus und wurde mutmasslich durch das Vorderrad überrollt. Sie erlitt Beinverletzungen.

Janine Enderli Redaktorin News

Kurz vor 6 Uhr war eine 54-jährige Fussgängerin am Dienstag von der Bushaltestelle aus in Richtung Bahnhofsunterführung an der Industriestrasse in Brugg AG unterwegs. Dabei lief sie über den Vorplatz des Busbahnhofs. Zur gleichen Zeit beabsichtigte ein Postautochauffeur, sein Fahrzeug auf diesem Vorplatz zu wenden, um die gleisseitige Kante des Busbahnhofs anzufahren.

Dabei kam es zur Kollision zwischen dem Bus und der Fussgängerin, wobei die Fussgängerin mit ihren Beinen unter das Fahrzeug geriet und diese mutmasslich durch das Vorderrad überrollt wurden. Die Fussgängerin musste mit Beinverletzungen in ein Krankenhaus transportiert werden.

Fussgängerin im Spital

Neben mehreren Patrouillen der Kantonspolizei Aargau war auch eine Patrouille der Regionalpolizei Brugg im Einsatz. Zur Unterstützung der Bergung war auch die Feuerwehr Brugg vor Ort.

Die Kantonspolizei hat die weiteren Ermittlungen eingeleitet. Die zuständige Staatsanwaltschaft hat eine entsprechende Untersuchung eingeleitet.