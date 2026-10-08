In Rothrist kam es auf einem Balkon am Mittwoch zu einem gefährlichen Brand. Dank der schnellen Reaktion der Bewohnerin wurde Schlimmeres verhindert. Zu Blick sagt sie: «Ich habe einfach funktioniert.»

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft In Rothrist AG brannte am Mittwoch ein Balkon

Eine 60-Jährige löschte das Feuer mit Kübeln und wurde verletzt

Die Polizei vermutet nicht fachgerecht entsorgte Raucherware und ermittelt

Am Mittwochmittag loderten auf einem Balkon eines Wohn- und Geschäftshauses an der Rubernstrasse in Rothrist AG plötzlich Flammen. Bilder, die Blick vorliegen, zeigen den Brand, der wahrscheinlich auf einer Sitzgruppe oder auf einem Tisch ausbrach. Kurz nach 12 Uhr wurde die Notrufzentrale alarmiert.

Zu dieser Zeit waren Flammen und Rauch bereits sichtbar, Patrouillen der Kantonspolizei Aargau und die Feuerwehr Rothrist rückten aus. Doch: zu spät! Das Feuer konnte durch eine 60-jährige Frau bereits vollständig gelöscht werden. Sie wurde bei ihrem Löscheinsatz allerdings verletzt und musste zur Kontrolle ins Spital gebracht werden.

Schuld war wohl eine Zigarette

Blick besucht die Frau mit der schnellen Reaktion am Donnerstag. Sie heisst Shadije A.* Die 60-jährige Albanerin fackelte nicht lange und bekämpfte das Feuer auf dem Balkon mit mehreren Wasserkübeln. Sie sei bei ihrem Sohn zu Besuch gewesen, als sie auf der Terrasse eine Zigarette rauchte und sie ausdrückte. Ein paar Minuten später sei der Brand dann ausgebrochen.

Zu Blick sagt die Albanerin – ihr Sohn übersetzt – am Tag nach dem Feuer: «Als ich wieder in der Wohnung war und das Feuer entdeckte, habe ich sofort Eimer und Becken geholt, sie mit Wasser gefüllt und versucht zu löschen. Dabei habe ich mich am rechten Oberarm und auch an den Füssen verletzt.» Schlimm sind die Verletzungen nicht, Shadije A. durfte das Spital bereits wieder verlassen und trägt noch einen kleinen Verband am Arm.

«Danke dem Helfer»

Arbeiter hätten draussen das Feuer gesehen und seien ihr zu Hilfe geeilt. «Ein Kosovare hat dann mit den Kissen auf dem Balkon auf das Feuer eingeschlagen und es schliesslich gelöscht», sagt sie weiter. Auch wenn sie und ihr Helfer gut und schnell gehandelt hätten, sieht sie sich nicht als Heldin. «Ich habe einfach funktioniert. Danke dem Helfer.» Sie sei froh, dass nichts Schlimmeres passiert sei und alle noch am Leben seien.

Gemäss Kantonspolizei Aargau konnten sämtliche anwesenden Personen das Gebäude selbständig verlassen. Nebst Shadije A. wurde niemand verletzt. Als Brandursache steht nach ersten Erkenntnissen nicht fachgerecht entsorgte Raucherware im Vordergrund. Spezialisten der Kantonspolizei Aargau haben die Ermittlungen aufgenommen.

*Name bekannt