Mysteriöser Todesfall in Leuggern AG – Kapo sucht Zeugen

Eine ältere Frau wurde von einem Passanten in Leuggern AG tot auf einer Quartiersstrasse entdeckt. Offenbar wurde sie angefahren.

Ein Passant fand die Frau am Samstag, gegen 6.30 Uhr, im Weiler Schlatt bei Leuggern AG: Unweit ihres Hauses lag sie leblos auf der Quartierstrasse «Im Bifig», neben ihr der umgestürzte Rollator. Der alarmierte Rettungsdienst konnte in der Folge nur noch den Tod der Frau (†94) feststellen.

Zunächst standen die Ermittler vor einem Rätsel. Vertiefte Ermittlungen wurden aufgenommen und neben der Staatsanwaltschaft auch das Institut für Rechtsmedizin Aarau eingeschaltet. Woraufhin die Untersuchungen zum Schluss führten, dass die hochbetagte, an Demenz leidende Frau in der Nacht angefahren worden sein dürfte. Wer sie angefahren hat, ist noch völlig unklar.

Die Ermittlungen der Kantonspolizei Aargau nach den genauen Umständen sowie der verantwortlichen Person sind im Gang. Die Staatsanwaltschaft ordnete bei der Verstorbenen eine Obduktion an, wie aus einer Medienmitteilung hervorgeht.