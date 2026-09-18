Am Donnerstagnachmittag fuhr ein Autofahrer auf den A3-Rastplatz Mumpf und prallte dort mit grosser Wucht ins Heck eines Sattelzuges. Für den Lenker kam jede Hilfe zu spät. Die Umstände sind noch unklar.

Janine Enderli Redaktorin News

In einem Mercedes war der Autofahrer am Donnerstagnachmittag, 17. September 2026, auf der A3 in Richtung Basel unterwegs. Gegen 14.15 Uhr fuhr er auf den Rastplatz Mumpf-Nord und prallte dort mit grosser Wucht gegen einen parkierten Sattelzug.

Der Rettungsdienst konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Die Strassenrettung der Feuerwehr barg ihn aus dem Wrack, das unter dem Heck des Anhängers verkeilt war. Noch ist die Identität des Verunfallten nicht eindeutig geklärt.

Rastplatz lange gesperrt

Unklar ist derzeit auch die Unfallursache. Die Kantonspolizei Aargau hat ihre Ermittlungen aufgenommen. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eröffnet und beim Verstorbenen eine Obduktion angeordnet.

Für Rettungs- und Bergungsarbeiten sowie die polizeiliche Unfallaufnahme sperrte die Kantonspolizei den Rastplatz bis gegen 20 Uhr.