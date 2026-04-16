Ein elfjähriger Bub auf einem E-Trottinett wurde am frühen Mittwochabend in Fislisbach von einem Auto erfasst. Ein Rettungshelikopter flog ihn schwer verletzt ins Spital.

Janine Enderli Redaktorin News

Der Unfall ereignete sich am Mittwoch, 15. April 2026, um 19.20 Uhr auf der Birmenstorferstrasse in Fislisbach. Vom Dorf her fuhr der 57-jährige Lenker eines BMW auf dieser Strasse in Richtung Rütihof. Auf dem Feldweg unmittelbar nach der Bahnunterführung nahte gleichzeitig der elfjährige Knabe auf einem E-Trottinett. Von links kommend fuhr er auf die Strasse und stiess mit dem vortrittsberechtigten Auto zusammen.

Der Knabe erlitt schwere Verletzungen. Ein Rettungshelikopter flog ihn ins Kinderspital Zürich. Angaben zum aktuellen Gesundheitszustand liegen nicht vor. Der Automobilist kam mit dem Schrecken davon. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt.

Die näheren Umstände des Unfalls sind noch unklar. Spezialisten der Kantonspolizei Aargau waren bis weit in die Nacht hinein mit vertieften Ermittlungen auf der Unfallstelle beschäftigt. Die Feuerwehr leitete den Verkehr örtlich um.