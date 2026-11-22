Ein Streit bei einer Bushaltestelle in Baden AG endete für einen 38-Jährigen im Spital. Was in der Nacht auf Samstag zur Schlägerei führte und wer daran beteiligt war, ist unklar.

Darum gehts In Baden AG kam es am Samstag beim Schulhausplatz zu einer Schlägerei mit mehreren Beteiligten

Ein 38-jähriger Mann aus der Region Baden wurde bei der Schlägerei verletzt und ins Spital gebracht

Die Polizei ermittelt zu den Hintergründen und Beteiligten und bittet mögliche Zeugen um Hinweise

Daniel Macher Redaktor News

In der Nacht auf Samstag ist es in Baden AG zu einer Schlägerei mit mehreren Beteiligten gekommen. Ein 38-jähriger Mann wurde dabei verletzt und musste ins Spital gebracht werden. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Kurz nach 1.30 Uhr ging bei der Notrufzentrale die Meldung über eine Schlägerei beim Schulhausplatz in Baden ein. Die Auseinandersetzung ereignete sich im Bereich der Bushaltestelle auf der Seite Ländli, wie die Kantonspolizei Aargau mitteilt.

Täterschaft bislang unbekannt

Als die ausgerückte Polizeipatrouille vor Ort eintraf, traf sie auf einen 38-jährigen Mann aus der Region Baden und dessen Begleiterin. Nach ersten Erkenntnissen war es zuvor zu einer Auseinandersetzung mit mehreren Personen gekommen. Dabei wurde der Mann verletzt. Er musste zur medizinischen Behandlung ins Spital gebracht werden.

Was genau zum Streit führte und wie viele Personen daran beteiligt waren, ist derzeit noch unklar. Auch zur mutmasslichen Täterschaft liegen der Polizei bislang keine Angaben vor. Die Kantonspolizei Aargau hat Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei bittet Personen, die die Schlägerei beobachtet haben oder sich zur fraglichen Zeit in der Umgebung aufhielten, um Hinweise. Wer Angaben zum Vorfall machen kann, wird gebeten, sich beim Stützpunkt Baden zu melden.