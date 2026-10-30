In der Nacht auf Freitag ist es im Raum Rheinfelden AG zu einem Autounfall gekommen. Der Audi RS6 war zuvor gestohlen worden. Die Polizei nahm zwei Personen fest.

Alexander Terwey Stv. Teamlead News-Desk

Bei einem Einbruch in eine Autogarage in Volketswil ZH ist in der Nacht auf Freitag ein Auto gestohlen worden. Wie die Kantonspolizei Zürich in einer Mitteilung schreibt, verunfallte der Lenker mit dem Auto.

Kurz vor Mitternacht ging demnach bei der Kantonspolizei Zürich eine Meldung über einen Einbruch in eine Autogarage in Volketswil ein. Vor Ort stellten die Polizisten fest, dass ein Auto gestohlen wurde.

Im Zuge der Fahndung meldete die Kantonspolizei Aargau, dass eine Patrouille des Bundesamts für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) sowie der Polizei Basellandschaft das Fahrzeug gesichtet hätte.

Dunkelblauer Audi RS6 verunfallt

Der Lenker hatte versucht, vor der Polizei zu flüchten. Jedoch verunfallte er mit dem Fahrzeug, einem dunkelblauen Audi RS6, auf der A3 in Fahrtrichtung Zürich im Raum Rheinfelden AG. Die Kantonspolizei Aargau nahm noch vor Ort einen 16-jährigen Franzosen fest. Da er beim Unfall verletzt wurde, musste er zur Kontrolle in ein Spital gebracht werden. Unklar ist, ob er selbst der Lenker des Fahrzeugs war.

Zum Zeitpunkt der Festnahme war der zweite Fahrzeuginsasse, ebenfalls ein 16-jähriger Franzose, noch flüchtig. Gemäss Kantonspolizei Zürich war er zu Fuss geflüchtet. In den frühen Morgenstunden konnte er jedoch durch Mitarbeitende des BAZG am Bahnhof Rheinfelden festgenommen werden.

Die beiden 16-Jährigen wurden der Staatsanwaltschaft des Kantons Zürich zugeführt. Die Kantonspolizei Zürich führt die Ermittlungen zum Fahrzeugdiebstahl.