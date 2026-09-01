DJs melden sich nach Tragödie in Aarau zu Wort

Musik ist ihre Leidenschaft. Menschen zum Tanzen zu bringen und glücklich zu machen, ist ihr Beruf. Was aber vergangenes Wochenende in Aarau passiert ist, hat Spuren hinterlassen und wird noch lange schmerzen.

In einem gemeinsamen Statement melden sich die beiden DJs Tekibo und Pencil zu Wort. «Die letzten Tage lassen sich nur schwer in Worte fassen. Wir haben das Bedürfnis, zu erzählen, was wir erlebt haben – vor allem, weil bereits so viele falsche Informationen verbreitet werden», schreiben sie auf Instagram.

Die Nacht sei wunderschön gewesen. Man habe gelacht, getanzt und gelebt. «Wir haben nichts als Liebe gespürt», schreiben sie. Dann hörten sie die Schüsse von draussen. Sie beschreiben, wie die Menschen in verschiedene Richtungen rannten und Schutz suchten.

Niemand habe gewusst, wer in Sicherheit war. Dann erhielten sie einen Anruf: «Eine unserer Freundinnen, die M. sehr nahestand, rief uns an und sagte uns, dass M. angeschossen worden sei und dass sie bei ihr sei. Dieser Anruf hat uns den Boden unter den Füssen weggezogen», schreiben die Musiker.

Was es noch schwerer mache, sei zu sehen, wie viele falsche Geschichten verbreitet werden. «Wir waren dort. Die Medien nicht», schreiben sie und appellieren: «Bitte macht aus Gerüchten keine Fakten. Es gibt noch keine endgültigen offiziellen Antworten der Behörden».

«Wir trauern. Wir haben seit drei Tagen kaum geschlafen. Wir werden mit Interviewanfragen bombardiert, ohne dass überhaupt jemand fragt, ob es uns gut geht», kritisieren sie die Medienbranche.

«Uns geht es nicht gut. Wir brauchen keine Schlagzeilen. Wir brauchen keine Spekulationen. Wir brauchen Privatsphäre», schreiben sie in aller Deutlichkeit.

Nicht nur die Medien kritisieren die zwei Künstler. «Menschen geben falsche Interviews. Es geht nicht mehr um die Tragödie. Es ist zu einem Wettbewerb darum geworden, wer als Held dargestellt wird».

Sie kritisieren auch, dass Personen ohne Erlaubnis der Familie Spendenaktionen gestartet hätten. «Wir haben versucht Kontakt aufzunehmen, wurden aber respektlos behandelt und unsere Nachrichten ignoriert».

Es gibt nun ein offizielles GoFundMe für die Familie von Maria. Dieses sei mit der Zustimmung der Eltern eingerichtet worden.

Was passiert ist, hat die gesamte Community erschüttert. Sich von der Angst die Musik nehmen zu lassen, werden sie aber nicht zulassen, schreiben sie.

«Musik ist unsere Freiheit. Musik ist unsere Stimme. Musik ist unsere Verbindung. Wir werden weiterhin zusammenstehen. Für M. Für unsere Community. Für unsere Freiheit. Ruhe in Frieden 🕊️ Du wirst für immer in unseren Herzen bleiben. ❤️». Mit diesen starken Worten beenden die beiden Djs ihren Post und hoffen, in Ruhe trauern zu können.