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Rave-Besucherin hatte Angst
«Ich dachte an meine Kinder»

Am Sonntagnachmittag spricht Blick mit einer Mutter, die an der Aarauer Rave-Party teilgenommen hat, bei der eine junge Italienerin (†22) getötet und mehrere weitere Personen verletzt wurden.
Publiziert: 19:53 Uhr
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Schüsse bei Rave in Aarau
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