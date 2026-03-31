Am frühen Dienstag kam es in Schafisheim AG zu einer Kollision zwischen einem Auto und einem 21-jährigen Velofahrer. Der Fahrer setzte die Fahrt fort, ohne anzuhalten und sich um den Verletzten zu kümmern. Die Kantonspolizei Aargau sucht Augenzeugen.

Am frühen Dienstagmorgen, kurz nach 04.30 Uhr, wurde auf dem Hobruetiweg in Schafisheim AG ein 21-jähriger Velofahrer von einem Auto erfasst. Der Unfall passierte ausserorts zwischen dem Kreisverkehr N1R und dem Strassenverkehrsamt, als der Velofahrer am Ende des Radwegs die Hauptstrasse überquerte.

Nach ersten Erkenntnissen fuhr das Auto nach der Kollision ohne anzuhalten weiter in Richtung Schafisheim. Beim Fahrzeug soll es sich um einen weissen Mercedes handeln, vermutlich eine A-Klasse.

Eine Autofahrerin, die nicht in den Unfall verwickelt war, hielt an und kümmerte sich um den verletzten Velofahrer. Gemeinsam gingen sie anschliessend zu einer nahegelegenen Apotheke.

Die Kantonspolizei Aargau hat Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen. Wer Hinweise zur Autofahrerin, zum beteiligten Fahrzeug oder zur fahrenden Person machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden oder sich an einen anderen Polizeiposten zu wenden.