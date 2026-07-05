Am letzten Samstag ereignete sich um die Mittagszeit in einem Restaurant am Bahnhof Aarau ein medizinischer Notfall in deren Verlauf letztlich ein 51-jähriger Schweizer verstarb. Die Kantonspolizei Aargau sucht dennoch Zeugen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft 51-jähriger Mann stirbt am 27.06.2026 im Bahnhof Aarau

Erste Hilfe und Reanimationsversuche blieben erfolglos

Polizei Aargau sucht Zeugen: Telefon 062 836 55 55

Natalie Zumkeller Redaktorin News

Mehrere Personen beobachteten am Samstagmittag, 27.06.2026 gegen 12 Uhr, wie ein 51-jähriger Mann in einem Restaurant am Bahnhof Aarau Mühe mit der Atmung bekundete. Umgehend wurden durch Passanten erste Hilfe Massnahmen eingeleitet. Zudem führte die aufgebotene Ambulanz weitere Reanimationsmassnahmen durch. Diese blieben leider erfolglos. Der Mann verstarb noch vor Ort.

Nach bisherigen Erkenntnissen handelt es sich beim Verstorbenen um einen 51-jährigen Schweizer aus dem Kanton Aargau.

Polizei sucht Zeugen

Hinweise auf eine Dritteinwirkung liegen derzeit nicht vor. Die genauen Umstände des Todesfalls sowie die Todesursache sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Staatsanwaltschaft Lenzburg-Aarau eröffnete eine Untersuchung.

Die Kantonspolizei Aargau sucht Personen, die den Vorfall am Bahnhof Aarau mitbekommen haben und ebenfalls Erste Hilfe Massnahmen leisteten. Augenzeugen werden gebeten, sich beim Stützpunkt Aarau der Kantonspolizei Aargau (Telefon 062 836 55 55 oder stuetzpunkt.aarau@kapo.ag.ch) oder bei jedem anderen Polizeiposten zu melden.