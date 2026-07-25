Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Schweizer (40) wurde am 24. Juli 2026 in Aarau angegriffen

Er erlitt Kopfverletzungen und bat eine Passantin um Hilfe

Tatzeit: 23.45–0.15 Uhr, Kantonspolizei sucht Augenzeugen

Natalie Zumkeller Redaktorin News

Der 40-jährige Schweizer befand sich am späten Freitagabend auf dem Heimweg vom Ausgang. Von der Aarauer Altstadt kommend, überquerte er die Kettenbrücke in Richtung Erlinsbach und bog dann nach links in den Hans Fleinerweg ein. Sein graues Gravelbike neben sich schiebend und eine blaue Tasche umgehängt, ging er auf diesem schmalen Uferweg heimwärts.

Wie er später der Kantonspolizei schilderte, sei er auf diesem Abschnitt bei Sitzbänken auf eine Gruppe junger Männer getroffen, die dort Musik hörten. Einer von ihnen soll einen roten Pullover getragen haben. Laut Aussagen des 40-Jährigen habe ihn unvermittelt ein Faustschlag getroffen, worauf er sich an nichts mehr erinnern könne.

Frau setzte Notruf ab

Der Betroffene rief am Samstagmorgen die Kantonspolizei, welche ihn am Wohnort aufsuchte. Er wies am Kopf Prellungen und Schürfwunden auf und dürfte nach dem Vorfall auch bewusstlos gewesen sein. Wie er sagte, werde er diese Verletzungen noch ärztlich untersuchen lassen.

Die Tat muss sich zwischen 23.45 und 0.15 Uhr ereignet haben. Die Kantonspolizei konnte den Vorfall mit einem Notruf in Verbindung bringen, den eine Passantin kurz nach zwei Uhr abgesetzt hatte. So muss es der 40-Jährige gewesen sein, der die Frau bei einer Bushaltestelle in der Nähe des Tatorts um Hilfe gebeten hatte. Eine Polizeipatrouille hatte in der Folge vergeblich nach dem Verletzten gesucht.

Die Täterschaft und deren Motive sind derzeit unklar. Die für die Ermittlungen zuständige Kantonspolizei in Lenzburg sucht Augenzeugen und -zeuginnen.. Personen, die Aussagen zu dem Geschehenen machen können, werden gebeten, sich unter der Mail-Adresse stuetzpunkt.lenzburg@kapo.ag.ch zu melden.