Bei einem Streit am Bahnhof Aarau wurde ein junger Mann mutmasslich durch Messerstiche schwer verletzt. Der mutmassliche Täter ist noch flüchtig. Die Polizei sucht nach Augenzeugen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Schlägerei am Bahnhof Aarau: 19-jähriger Afghane schwer verletzt

Polizei sucht mutmasslichen Täter, Ermittlungen und Strafuntersuchung eingeleitet

Hinweise bitte an 062 835 80 26 oder ermittlungsued.kripo@kapo.ag.ch

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Am Samstag ging gegen 18.20 Uhr bei der Notrufzentrale der Kantonspolizei Aargau die Meldung über eine Schlägerei am Bahnhof Aarau ein. Die erste von mehreren Patrouillen war innerhalb weniger Minuten vor Ort und stiess im Bereich des Migrolino bei der Treppe auf mehrere junge Männer, schreibt die Kantonspolizei in einer Medienmitteilung.

Schnell wurde klar, dass einer von ihnen, ein 19-jähriger Afghane, mehrere Stichverletzungen aufwies. Die Polizeikräfte versorgten den schwer Verletzten umgehend medizinisch. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.

Polizei sucht nach Augenzeugen

Der mutmassliche Täter hatte sich vor dem Eintreffen der Polizeipatrouillen entfernt. Die Kantonspolizei Aargau hat die Ermittlungen aufgenommen. Die piketthabende Staatsanwaltschaft hat eine Strafuntersuchung eröffnet.

Der Dezentrale Ermittlungsdienst Süd (Telefon: 062 835 80 26, E-Mail: ermittlungsued.kripo@kapo.ag.ch) sucht Augenzeugen, die Angaben zum Hergang und dem mutmasslichen Täter machen können.