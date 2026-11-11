Am Montagabend fand eine Passantin auf dem Stadtweg in Rheinfelden einen bewusstlosen Velofahrer vor. Trotz umgehend eingeleiteter Reanimationsmassnahmen verstarb der Mann später im Spital. Die Kantonspolizei Aargau sucht Zeugen.

Darum gehts Eine Passantin fand am Montagabend in Rheinfelden einen bewusstlosen Velofahrer am Boden vor

Ersthelfende reanimierten den 64-Jährigen, der später nach der Einlieferung im Spital starb

Die Polizei sieht keine Hinweise auf Dritteinwirkung und sucht Zeugen des Sturzes am Stadtweg

Janine Enderli Redaktorin News

Am Montag, 9. November 2026, kurz vor 18 Uhr, ging bei der Notrufzentrale eine Meldung ein: Auf dem Stadtweg in Rheinfelden AG lag ein bewusstloser Velofahrer. Eine Passantin hatte den Mann regungslos am Boden gefunden und den Notruf gewählt, wie die Kantonspolizei Aargau mitteilt.

Mehrere Personen vor Ort begannen sofort mit Reanimationsmassnahmen. Kurz darauf trafen eine Ambulanz sowie Patrouillen der Regionalpolizei Unteres Fricktal und der Kantonspolizei Aargau ein. Die Rettungskräfte brachten den 64-jährigen Mann ins Spital. Dort verstarb er später.

Keine Hinweise auf Dritteinwirkung

Wie es zum Sturz kam, ist laut Kantonspolizei Aargau derzeit unklar. Nach bisherigen Erkenntnissen gebe es keine Hinweise auf eine Dritteinwirkung. Die genauen Umstände werden nun ermittelt.

Die Kantonspolizei Aargau sucht Personen, die den Velofahrer am Montagabend gesehen oder den Vorfall beobachtet haben.