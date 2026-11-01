In Othmarsingen AG endete ein Wendemanöver in der Nacht auf Sonntag in einem Graben. Der 26-jährige Lenker verletzte sich leicht und musste den Führerausweis abgeben.

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Ein 26-jähriger Autofahrer ist in der Nacht auf Sonntag in Othmarsingen AG mit seinem Auto in einem Graben stecken geblieben. Der Unfall ereignete sich kurz nach 3 Uhr auf der Eisengasse, wie die Kantonspolizei Aargau mitteilt.

Der Lenker wollte sein Fahrzeug auf der Quartierstrasse wenden. Dafür fuhr er am Ende der Eisengasse ins angrenzende Wiesland. Dort blieb das Auto schliesslich in einem Graben stecken.

Musste Führerausweis abgeben

Beim Aufprall stiess der 26-Jährige mit dem Kopf an und zog sich leichte Verletzungen zu. Er wurde zur Kontrolle ins Spital gebracht. Am Fahrzeug entstand Sachschaden.

Laut Polizei stellte sich heraus, dass der Automobilist alkoholisiert unterwegs war. Er musste seinen Führerausweis zuhanden der Entzugsbehörde auf der Stelle abgeben.