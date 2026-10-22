Neulenker (18) crasht 500-PS-BMW auf A1

Auf der A1 bei Neuenhof verlor ein 18-Jähriger die Kontrolle über seinen BMW. Dieser geriet ins Schleudern und prallte gegen einen Anpralldämpfer. Verletzt wurde niemand.

Darum gehts Ein Neulenker verlor auf A1 Kontrolle über seinen BMW

Er crashte in einen Anpralldämpfer

Die Polizei verzeigte den 18-Jährigen

Janine Enderli Redaktorin News

Ein 18-jähriger Neulenker ist am Mittwochabend auf der A1 bei Neuenhof AG verunfallt. Er war in einem BMW M3 Competition in Richtung Bern unterwegs, wie die Kantonspolizei Aargau mitteilt.

Um 20.45 Uhr wollte der junge Fahrer bei Neuenhof den Fahrstreifen wechseln und beschleunigte. Auf der nassen Fahrbahn brach dabei das Heck des 500-PS-Sportwagens aus. Der BMW geriet ins Schleudern und prallte bei der Autobahnausfahrt heftig gegen einen Anpralldämpfer. Danach schrammte das Auto der Leitplanke entlang.

Grosser Sachschaden

Verletzt wurde niemand. Am BMW entstand grosser Schaden, auch der Anpralldämpfer wurde stark beschädigt.

Die Kantonspolizei Aargau verzeigte den Neulenker an die Staatsanwaltschaft. Zudem nahm sie ihm den Führerausweis auf Probe vorläufig ab.