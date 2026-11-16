Ein 21-jähriger Fahrer hat am frühen Sonntagmorgen auf der A1 bei Neuenhof AG eine Polizeikontrolle missachtet und ist mit hohem Tempo in ein Auto gekracht. Der Lenker war stark alkoholisiert, zudem besteht der Verdacht auf Drogenkonsum.

Darum gehts Ein 21-jähriger Fahrer missachtete am Sonntagmorgen auf der A1 bei Neuenhof AG eine Polizeikontrolle

Der Wagen prallte in ein stehendes Auto, das in einen Polizeikastenwagen geschleudert wurde

Der Fahrer war stark alkoholisiert, Drogenverdacht bestand, er musste Blut und Urin abgeben

Daniel Macher Redaktor News

Es ist kurz nach 5.30 Uhr am Sonntagmorgen, als ein Mercedes auf der A1 bei Neuenhof AG auf eine Polizeikontrolle zurast. Doch statt anzuhalten, ignoriert der 21-jährige Fahrer sämtliche Rotlichter und fährt mit hohem Tempo direkt auf den Kontrollposten zu.

Dort steht zu diesem Zeitpunkt ein Mitsubishi, den die Kantonspolizei zuvor angehalten hat. Ein Polizist kann sich gerade noch rechtzeitig in Sicherheit bringen. Der Mercedes kracht derweil mit voller Wucht ins Heck des stehenden Autos. Durch den heftigen Aufprall wird der Mitsubishi in einen daneben parkierten Polizeikastenwagen geschleudert.

Drei Fahrzeuge stark beschädigt

Wie durch ein Wunder wird bei der Kollision niemand schwer verletzt. Ein Beteiligter erleidet leichte Verletzungen. Am Mercedes entsteht Totalschaden, auch der Mitsubishi und der Polizeikastenwagen werden stark beschädigt.

Die Kantonspolizei Aargau hatte an diesem Sonntagmorgen wie üblich eine Fahndungs- und Verkehrskontrolle durchgeführt. In der Überdeckung Neuenhof waren dafür zwei der drei Fahrstreifen in Richtung Bern gesperrt und entsprechend signalisiert worden.

21-Jähriger muss Blut- und Urinprobe abgeben

Bei der Kontrolle des Unfallverursachers stellen die Polizisten fest, dass der junge Mann erheblich alkoholisiert ist. Zudem besteht der Verdacht, dass er unter Drogeneinfluss gefahren ist. Deshalb muss der 21-Jährige eine Blut- und Urinprobe abgeben.

Die Staatsanwaltschaft Baden hat eine Strafuntersuchung eröffnet. Die Polizei nahm dem Mercedes-Fahrer den Führerausweis vorläufig ab.