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Nach Schiesserei: Nachbar des Opfers in Brugg AG unter Schock
Hörte vier Schüsse
Nachbar des Opfers unter Schock
Nach der schieserei in Brugg AG, wo ein Man ums Leben kam, steht der Nachbar des Opfers unter Schock.
Publiziert: vor 11 Minuten
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