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Hörte vier Schüsse
Nachbar des Opfers unter Schock

Nach der schieserei in Brugg AG, wo ein Man ums Leben kam, steht der Nachbar des Opfers unter Schock.
Publiziert: vor 11 Minuten
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