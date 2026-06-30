Nach mehreren Vorfällen in Mellingen AG hat die Polizei einen 28-jährigen Deutschen festgenommen. Der Mann soll Kinder angesprochen und für Unruhe gesorgt haben. Eine psychiatrische Abklärung soll klären, ob er gefährlich ist.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Deutscher in Mellingen AG nach Vorfällen mit Kindern festgenommen

Soziale Medien sorgten für Unruhe, Polizei beantragte Untersuchungshaft und Abklärung

28-Jähriger ohne festen Wohnsitz, erneut auffällig im Juni mit mutmasslichen Straftaten

Daniel Macher Redaktor News

Ein 28-jähriger Mann, der Ende Mai in Mellingen AG mehrere Schulkinder angesprochen und sie aufgefordert haben soll, mit ihm mitzukommen, sitzt in Haft. Nach weiteren Vorfällen im Juni hat die Kantonspolizei Aargau den Deutschen verhaftet.

Der Mann war Ende Mai bei einem Schulhaus in Mellingen mehreren Kindern aufgefallen. Laut Kantonspolizei sprach er die Kinder an und wollte, dass sie ihn begleiten. Die Polizei konnte den zunächst unbekannten Verdächtigen kurz darauf anhalten und als 28-jährigen Deutschen identifizieren. Er lebt im Kanton Aargau, verfügt derzeit aber über keinen festen Wohnsitz.

Nach den Abklärungen auf dem Polizeistützpunkt erhielt der Mann zunächst eine Wegweisung für das betroffene Schulareal.

Vor wenigen Tagen Festnahme

Im Verlauf des Juni fiel der 28-Jährige laut Polizei jedoch erneut durch auffälliges Verhalten sowie verschiedene mutmassliche Straftaten auf. Dies habe in Mellingen und der Umgebung für erhebliche Verunsicherung gesorgt. Zusätzliche Unruhe entstand durch einen Beitrag in den sozialen Medien, der sich rasch verbreitete und insbesondere unter Eltern und an Schulen für Aufregung sorgte.

Vor wenigen Tagen nahm die Kantonspolizei den Beschuldigten fest. Die Staatsanwaltschaft Baden hat beim Zwangsmassnahmengericht Untersuchungshaft beantragt. Gleichzeitig soll im Rahmen der Ermittlungen psychiatrisch abgeklärt werden, ob von dem Mann eine Gefahr für die Öffentlichkeit ausgeht.

Zu den ihm konkret vorgeworfenen Delikten sowie zum Stand der Ermittlungen machte die Kantonspolizei keine weiteren Angaben.