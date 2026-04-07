Oberhalb von Zetzwil AG kam eine Autofahrerin (†71) am Ostermontag von der Strasse ab und fuhr unkontrolliert über die Wiese. Trotz Reanimation verstarb die Seniorin vor Ort. Dem Unfall dürfte eine medizinische Ursache zugrunde liegen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Autofahrerin (71) stirbt nach Unfall auf Wandfluhstrasse bei Zetzwil AG

Lenkerin erlitt offenbar medizinischen Notfall, trotz Reanimation vor Ort verstorben

Wandfluhstrasse bis 17.30 Uhr gesperrt, Verkehr durch Feuerwehr umgeleitet War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Janine Enderli Redaktorin News

Eine Autofahrerin (†71) war am Ostermontag, kurz nach 13 Uhr, auf der Wandfluhstrasse talwärts in Richtung Zetzwil AG unterwegs. In einer Kurve geriet sie auf die Gegenfahrbahn und kam von der Strasse ab. Danach fuhr der Wagen mehrere hundert Meter die Wiese hinunter, prallte gegen einen hölzernen Weidezaun und kam darunter zum Stillstand.

Ein Ersthelfer fand die Lenkerin zunächst ansprechbar im Auto vor. Ihr Gesundheitszustand verschlechterte sich jedoch rasch. Die Ambulanz forderte in der Folge einen Rettungshelikopter an. Trotz umgehend eingeleiteter Reanimationsmassnahmen verstarb die 71-Jährige noch vor Ort.

Frau erleidet medizinischen Notfall

Nach ersten Erkenntnissen dürfte die Frau einen medizinischen Notfall erlitten haben und als Folge davon verstorben sein. Die Kantonspolizei Aargau hat ihre Ermittlung aufgenommen.

Die Wandfluhstrasse blieb bis gegen 17.30 Uhr gesperrt. Die Feuerwehr leitete den Verkehr um.