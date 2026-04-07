Darum gehts
- Autofahrerin (71) stirbt nach Unfall auf Wandfluhstrasse bei Zetzwil AG
- Lenkerin erlitt offenbar medizinischen Notfall, trotz Reanimation vor Ort verstorben
- Wandfluhstrasse bis 17.30 Uhr gesperrt, Verkehr durch Feuerwehr umgeleitet
Eine Autofahrerin (†71) war am Ostermontag, kurz nach 13 Uhr, auf der Wandfluhstrasse talwärts in Richtung Zetzwil AG unterwegs. In einer Kurve geriet sie auf die Gegenfahrbahn und kam von der Strasse ab. Danach fuhr der Wagen mehrere hundert Meter die Wiese hinunter, prallte gegen einen hölzernen Weidezaun und kam darunter zum Stillstand.
Ein Ersthelfer fand die Lenkerin zunächst ansprechbar im Auto vor. Ihr Gesundheitszustand verschlechterte sich jedoch rasch. Die Ambulanz forderte in der Folge einen Rettungshelikopter an. Trotz umgehend eingeleiteter Reanimationsmassnahmen verstarb die 71-Jährige noch vor Ort.
Frau erleidet medizinischen Notfall
Nach ersten Erkenntnissen dürfte die Frau einen medizinischen Notfall erlitten haben und als Folge davon verstorben sein. Die Kantonspolizei Aargau hat ihre Ermittlung aufgenommen.
Die Wandfluhstrasse blieb bis gegen 17.30 Uhr gesperrt. Die Feuerwehr leitete den Verkehr um.