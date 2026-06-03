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Maria R.* (†36) in Birr AG getötet
Hier fährt der Leichenwagen davon

Santos R.* (44) tötete seine Ehefrau Maria R.* (†36). Gegen 20 Uhr fährt der Leichenwagen vom Tatort weg.
Publiziert: 20:35 Uhr
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