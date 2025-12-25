Haus steht in Sarmenstorf AG in Flammen

Am Weihnachtsabend ist ein Wohnhaus in Sarmenstorf AG in Brand geraten. Ein Mann musste offenbar längere Zeit im dichten Rauch ausharren. Dann retteten ihn die Einsatzkräfte.

Georg Nopper Redaktor News

In einem Haus in Sarmenstorf AG ist am Weihnachtsabend ein Brand ausgebrochen. Ein Leserreporter berichtet: «Ich habe plötzlich einen dichten Qualm entdeckt.» Daraufhin sei er zum betroffenen Haus gerannt. «Dort waren bereits die ersten Flammen zu sehen. Die Bewohner waren draussen vor der Tür und völlig aufgebracht.»

Im obersten Stock schaute dem Zeugen zufolge ein Mann aus dem Fenster. «Die Feuerwehr war rasch vor Ort», so der Leserreporter. «Doch der Mann musste im dichtesten Qualm rund 15 Minuten ausharren, bis ihn die Feuerwehr mit einer Drehleiter retten konnte.»

Die Aargauer Kantonspolizei bestätigt den Brand auf Anfrage. Angaben über die Schadenshöhe, die Brandursache und allfällige Personenschäden liegen noch nicht vor.

+++ Update folgt +++