Im Bözbergtunnel bei Effingen AG kam es am Sonntag zu einem schweren Unfall. Ein BMW Cabriolet crashte gleich mehrfach, der Fahrer wurde schwer verletzt und ins Spital gebracht.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Schwerer Unfall im Bözbergtunnel auf A3 Richtung Zürich um 0.10 Uhr

BMW Cabrio kollidierte mit Randstein, X5 und Tunnelwand

Fahrer (58) schwer verletzt, Strecke nach einer Stunde wieder frei

Marian Nadler Redaktor News

Es war 0.10 Uhr, als sich am Sonntag ein heftiger Unfall auf der Autobahn A3 in Fahrtrichtung Zürich ereignete. Passiert ist es im Bözbergtunnel bei Effingen AG.

Ein Mann (58) war zu diesem Zeitpunkt mit seinem BMW Cabriolet unterwegs. Dann ereignete sich eine verheerende Kettenreaktion. Am Eingang des Tunnels kollidierte der Wagen mit dem Randstein und geriet auf den Überholstreifen.

Dort stiess das Cabrio seitlich mit einem BMW X5 zusammen. Schliesslich prallte es auch noch gegen die Tunnelwand, wie die Kantonspolizei Aargau in einer Medienmitteilung beschreibt.

Sperrung im Bözbergtunnel

Verletzt wurde bei dem Unfall nur der Mann am Steuer des Cabriolets. Er erlitt schwere Verletzungen. Eine Ambulanz brachte ihn ins Spital.

Die Polizei sperrte die Fahrtrichtung Zürich im Bözbergtunnel sowie die Einfahrten Frick und Effingen vorübergehend. Nach einer Stunde war der Überholstreifen wieder befahrbar und die Sperrungen konnten aufgehoben werden.