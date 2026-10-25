Einbrecher drangen in der Nacht in ein Waffengeschäft in Mägenwil ein. Auf der Fahndung sichtete die Polizei das Tatfahrzeug. Die Flucht vor der Polizei endete im Baselbiet mit einem Selbstunfall. Die Polizei nahm vier mutmassliche Täter fest.

Natalie Zumkeller Redaktorin News

Tatort war ein Waffengeschäft im Gewerbegebiet an der Hintermättlistrasse in Mägenwil. Ein Anwohner alarmierte am Sonntag, kurz nach 2.30 Uhr, die Notrufzentrale. Als die anrückenden Polizeipatrouillen wenig später vor Ort eintrafen, war die Täterschaft bereits verschwunden. Wie sich zeigte, war diese gewaltsam in das Geschäft eingedrungen und hatte mehrere Schusswaffen entwendet.

Inzwischen hatten weitere Polizeipatrouillen die Fahndung aufgenommen. Dabei fiel einer von ihnen in der Umgebung ein verdächtiger Audi Q5 mit französischen Kontrollschildern auf. Der Wagen flüchtete in Richtung Mellingen und blieb zunächst verschwunden. Die Polizei fahndete weiter und sichtete den Audi gegen 3.30 Uhr auf der A3.

Kollision endet Fluchtversuch

Gefolgt von Polizeipatrouillen mehrerer Kantone, flüchtete er mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Basel, um dann auf die A18 zu wechseln.

Nachdem der Lenker die A18 bei der Ausfahrt Reinach-Nord verlassen hatte, verlor er gegen 03.50 Uhr im Bereich der Sundgauerstrasse in Münchenstein BL die Kontrolle über das Fahrzeug. Dabei überfuhr der Audi mehrere Verkehrsinseln und kollidierte schliesslich mit einer Leiteinrichtung.

Mutmassliche Täter zwischen 16 und 21 Jahren

Die vier Fahrzeuginsassen verliessen daraufhin das Fahrzeug und versuchten, zu Fuss zu flüchten. Sie konnten durch die Einsatzkräfte angehalten und vorläufig festgenommen werden. Im Zuge des Ereignisses wurde zudem ein Patrouillenfahrzeug der Polizei Basel-Landschaft erheblich beschädigt.

Die Polizei konnte vier Franzosen im Alter von 16, 19, 20 und 21 Jahren festnehmen. Während die Kantonspolizei Basel-Landschaft die Umstände des Unfalls klärt, hat die Kantonspolizei Aargau ihre Ermittlungen zum Einbruchdiebstahl aufgenommen. Die Staatsanwaltschaft und die Jugendanwaltschaft haben eine Strafuntersuchung eröffnet.