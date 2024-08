Am Dienstagmorgen brennt in Strengelbach im Kanton Aargau ein Wohnhaus. Die Feuerwehr ist vor Ort.

Wohnhaus in Strengelbach AG steht in Vollbrand

Wohnhaus in Strengelbach AG steht in Vollbrand

1/4 Ein Leserreporter fotografierte das brennende Haus aus der Ferne.

Marian Nadler Redaktor News

Am Dienstagmorgen brennt in Strengelbach AG ein Wohnhaus. Der Brand war aus der Ferne gut sichtbar, da sich das Haus auf einer Anhöhe befindet und eine grosse Rauchsäule über der Ortschaft zu sehen war. Das zeigt das Foto eines Leserreporters.

Auf der Aufnahme ist auch zu sehen, dass der Dachstuhl und die oberste Etage in Brand stehen. Bernhard Graser, Mediensprecher von der Kantonspolizei Aargau, bestätigte den Vorfall.

Die Feuerwehr ist vor Ort und die Löscharbeiten laufen. «Das Wohnhaus steht in Vollbrand», so Graser. Weitere Informationen lagen am Morgen noch nicht vor.