In einem geschlossenen Nachtclub im Gewerbegebiet von Strengelbach brach am frühen Montagmorgen ein Brand aus. Dieser verwüstete das Innere und zog auch weitere Gebäudeteile in Mitleidenschaft.

Die Löscharbeiten dauerten rund 1,5 Stunden.

Janine Enderli Redaktorin News

Grosser Sachschaden in der Aargauer Gemeinde Strengelbach: In einem grossen Gebäude im sogenannten Bleiche-Areal brach am Montagmorgen ein Brand aus. Eine Augenzeugin sah, gegen fünf Uhr, Rauch und alarmierte die Feuerwehr. Wie sich zeigte, wütete im Innern des Gebäudes ein Brand. Die Feuerwehr konnte dessen Herd in einem Nachtclub orten und die Löscharbeiten aufnehmen. Diese zogen sich bis gegen 7.30 Uhr hin.

Das betroffene Lokal wurde komplett verwüstet, wobei der Sachschaden noch nicht beziffert werden kann. Der dichte Qualm drang nicht bloss nach draussen, sondern verteilte sich auch im weitläufigen Gebäude, in dem verschiedene Betriebe untergebracht sind. Noch ist das Ausmass des dadurch angerichteten Schadens unklar.

Weshalb in dem aktuell wegen Betriebsferien geschlossenen Lokal ein Brand ausbrechen konnte, ist unklar. Die Kantonspolizei Aargau hat ihre Ermittlungen aufgenommen.