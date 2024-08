Die Fassade von Schloss Liebegg in Gränichen AG bleibt für voraussichtlich sieben Wochen unbeleuchtet. Grund ist die Installation einer umweltfreundlicheren Beleuchtung, wie der Kanton Aargau am Donnerstag mitteilte.

Schloss Liebegg in Gränichen AG erhält umweltschonende Beleuchtung

Luftaufnahme von Schloss Liebegg, das ab Ende September mit neuster LED-Technik beleuchtet wird. (Archivbild)

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Die aktuelle Beleuchtung entspreche nicht mehr den Anforderungen des Umweltschutzes, hiess es. Dank angepassten Maskeneinsätzen schicken die beim Schloss Liebegg geplanten LED-Projektoren ihr Licht nur dorthin, wo es auch gesehen wird, wie die Staatskanzlei mitteilte.

Der Nachthimmel und weitere sensible Bereiche würden nicht mehr angeleuchtet und die Vorschriften bezüglich Lichtverschmutzung wieder eingehalten. Wegen der Neuinstallation bleibt das denkmalgeschützte Schloss ab dem 12. August unbeleuchtet. Die neue Fassadenbeleuchtung soll am Freitag, 27. September in Betrieb gehen.

Das Schloss Liebegg ist seit 1948 im Besitz des Kantons Aargau. Es liegt auf einem 70 Meter hohen Felsvorsprung über dem Wynental und hat seinen Ursprung in einer Burganlage aus dem 12. Jahrhundert. Es wird als Tagungs- und Kulturzentrum genutzt und ist für Hochzeitsfeste beliebt. Ausserdem beherbergt es seit 2018 das Schweizer Hexenmuseum.