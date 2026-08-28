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Leser filmt Sturmböe
In Aarau zieht das Unwetter ebenfalls auf

Ein Unwetter zieht gerade durch die Schweiz. Auch in Aarau hagelt es stark.
Publiziert: vor 20 Minuten
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Alles zum Unwetter in der Schweiz vom Freitag
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