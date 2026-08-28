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In Aarau: Leser filmt starke Sturmböe
Leser filmt Sturmböe
In Aarau zieht das Unwetter ebenfalls auf
Ein Unwetter zieht gerade durch die Schweiz. Auch in Aarau hagelt es stark.
Publiziert: vor 20 Minuten
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