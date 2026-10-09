Ein Lastwagenfahrer verlor nach dem Passieren des Grenzübergangs Rheinfelden offenbar die Orientierung. Er ordnete sich falsch ein und landete als Geisterfahrer auf der A3. In einer spektakulären Aktion dirigierten Polizisten den Lastwagenfahrer wieder von der Fahrbahn.

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Die Autofahrer auf der A3 in Fahrtrichtung Baden/Zürich staunten nicht schlecht, als ihnen am Freitagmittag plötzlich ein Lastwagenfahrer entgegenkam. Zwar langsam, aber beständig steuerte der Lastwagen als Falschfahrer in Richtung Basel. Was war geschehen?

Wie Bernhard Graser, Mediensprecher der Kantonspolizei Aargau, zu Blick sagt, gingen gegen 13 Uhr mehrere Meldungen über einen falsch fahrenden Lastwagen ein. Der ungarische Lastwagenfahrer war zuvor von der deutschen Autobahn A98 über den Grenzübergang Rheinfelden gefahren. «Beim Verzollen geriet er offenbar auf eine falsche Spur und fuhr weiter, bis er auf dem Zubringer der Autobahn A3 landete», erklärt Graser.

Lastwagen wendet auf Autobahn

Statt anzuhalten, steuerte der Lastwagenfahrer jedoch weiter, bis er gänzlich auf der Fahrbahn der A3 landete. «Glücklicherweise fuhr er mit langsamer Geschwindigkeit auf die Autobahn, während die Fahrzeuge auf der Fahrbahn dem Lastwagen Platz machten», schildert der Mediensprecher. Es kam daher zu keinen Kollisionen mit anderen Verkehrsteilnehmern.

Die Kantonspolizei Aargau regelte daraufhin den Verkehr und dirigierte den Lastwagenfahrer wieder von der Autobahn. Aufnahmen eines Blick-Lesers zeigen, wie der Lastwagen zunächst rückwärts über den Pannenstreifen geleitet wird und anschliessend in mehreren Zügen wendet.

Wie Mediensprecher Graser erklärt, konnten beim Lastwagenfahrer keine Anzeichen auf Alkohol oder Drogen festgestellt werden. Warum genau er als Falschfahrer auf die Autobahn geriet, muss noch geklärt werden. Dem Lastwagenfahrer droht wegen des groben Verkehrsdeliktes eine Anzeige durch die Staatsanwaltschaft. «Für ein grobes Verkehrsdelikt wie dieses drohen empfindliche Bussen», betont Graser.