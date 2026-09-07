In Rothrist hat sich am Montag ein kurioser Unfall ereignet. Dabei gingen Dutzende Bierkisten zu Bruch.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Bei Aarburg AG kippte ein Lkw-Anhänger und verlor Bierkisten

Ladung rutschte beim A1-Kreisel auf die Strasse, Grund unbekannt

Keine Verletzten, Strasse wird von Glasscherben und Kisten geräumt

Janine Enderli Redaktorin News

Dutzende gelbe Cardinal-Bierharassen, zerbrochene Flaschen und eine Strasse voller Scherben: Zwischen Aarburg AG und Rothrist AG hat sich am Montagmorgen ein aufsehenerregender Unfall ereignet. Mehrere Leserreporter meldeten den Vorfall bei Blick. Auf Bildern ist zu sehen, wie sich die Ladung über die Fahrbahn verteilt hat.

Der Lastwagen war auf der Neuen Aarburgerstrasse unterwegs, als beim Kreisel beim A1-Anschluss Rothrist plötzlich der Anhänger kippte. Aus bislang unbekanntem Grund geriet die Ladung des Anhängerzugs ins Rutschen – und landete kurzerhand auf der Strasse. Der Laster hatte unzählige Bierkisten geladen, wie die Kantonspolizei Aargau auf Anfrage erklärt.

Inzwischen sind die Aufräum- und Reinigungsarbeiten im Gang. Die Strasse muss von den Kisten, Flaschen und Glasscherben befreit werden. Glück im Unglück: Verletzt wurde beim Unfall niemand.