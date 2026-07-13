Ein 21-Jähriger fuhr am Sonntag auf der Zurzacherstrasse zwei Inselschutzpfosten um, fuhr über die Gegenfahrbahn und kollidierte schliesslich mit einem Zaun. Der Junglenker blieb unverletzt. Am Auto dürfte ein Totalschaden entstanden sein.

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Am späteren Sonntagnachmittag war ein 21-Jähriger mit einem Chevrolet auf der Zurzacherstrasse von Brugg AG kommend unterwegs. Dabei geriet er während der Fahrt immer weiter in die Mitte der Strasse und fuhr zwei Inselschutzpfosten um, schreibt die Kantonspolizei Aargau in einer Medienmitteilung. Anschliessend fuhr der Junglenker über die Gegenfahrbahn und den Rebmoosweg und kollidierte dort mit einem Zaun, wobei das Auto zum Stillstand kam.

Der 21-Jährige blieb unverletzt. Am Chevrolet dürfte ein Totalschaden entstanden sein. Zudem wurden die Strasseneinrichtung und der Zaun beschädigt.

Führerschein auf Probe sofort entzogen

Die Kantonspolizei hat die Ermittlungen zur Klärung der genauen Unfallursache aufgenommen. Ersten Erkenntnissen zufolge dürfte der Autofahrer während der Fahrt eingeschlafen sein und dadurch die Kollisionen verursacht haben. Dem 21-Jährigen wurde der Führerausweis auf Probe auf der Stelle entzogen.

Anhaltend hohe Temperaturen stellen für viele Menschen eine grosse Belastung dar, warnt die Kantonspolizei Aargau. Die Hitze beanspruche den Körper zusätzlich und führe daher schneller zu Ermüdung. Deshalb sei es umso wichtiger, vor und während der Fahrt ausreichend Pausen einzulegen.