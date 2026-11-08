Auf der Ghürstrasse in Kölliken verlor ein Automobilist die Herrschaft über sein Fahrzeug und prallte heftig gegen einen Baum. Dabei wurde der Lenker leicht verletzt. Am Fahrzeug entstand grosser Sachschaden. Dem Lenker wurde der Führerausweis vorläufig abgenommen.

Darum gehts 19-Jähriger verunfallt in Kölliken AG mit BMW M4 am Sonntag

Fahrzeugheck brach aus, prallte gegen Baum, Lenker leicht verletzt

Polizei beschlagnahmte Auto, Führerausweis vorläufig entzogen

Natalie Zumkeller Redaktorin News

Der Selbstunfall ereignete sich am Sonntag, kurz nach 12 Uhr, in Kölliken AG. Ein 19-jähriger Automobilist fuhr auf der Ghürststrasse vom Rastplatz her in allgemeine Richtung Verzweigungen.

Auf der geraden Strecke beschleunigte er seinen BMW M4. Dabei brach mutmasslich das Heck des Fahrzeugs aus. Der Lenker verlor die Herrschaft über sein Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und prallte heftig gegen einen Baum.

Der Lenker wurde dabei leicht verletzt. Am Fahrzeug entstand grosser Sachschaden. Aus welchem Grund es zum Unfall kam, ist derzeit noch unklar. Die Kantonspolizei Aargau hat die Ermittlungen aufgenommen. Das Fahrzeug wurde polizeilich sichergestellt. Dem Automobilisten wurde der Führerausweis vorläufig abgenommen.