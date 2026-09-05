Wo ist Monika Augustin (78) aus Villmergen AG?

Seit Freitag wird die 78-jährige Monika Augustin aus Villmergen AG vermisst. Sie wollte sich in Deutschland mit anderen treffen und war mit ihrem Auto unterwegs – nun bittet die Kapo um Hilfe.

Monika Augustin (78) verliess am Freitag, um etwa 09.30 Uhr, mutmasslich mit ihrem Fahrzeug, ihren Wohnort in Villmergen AG, wie die Kantonspolizei Aargau mitteilt. Beim Fahrzeug handelt es sich um einen blauen Subaru Forester mit Aargauer Kontrollschildern. Sie habe beabsichtigt, sich mit anderen Personen in Deutschland zu treffen. Trotz verschiedenen polizeilichen Abklärungen und Suchmassnahmen ist ihr aktueller Aufenthaltsort unbekannt.

Die ältere Dame dürfte allenfalls ihren Hund, einen schwarzen Kleinpudel, mit sich führen. Personen, die Angaben zum Aufenthaltsort der Vermissten oder zum Verbleib ihres Fahrzeugs machen können, werden gebeten, sich über den Polizeinotruf 117 zu melden.