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Hier fliegt der Helikopter zum Einsatzort
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Rettungseinsatz am Rhein:Hier fliegt der Helikopter zum Einsatzort

Kapo bestätigt Einsatz bei Koblenz AG
Polizei sucht mit Helikopter und Booten Rhein ab

In Koblenz AG kam es zu einem Rettungseinsatz am Rhein nahe Waldshut-Tiengen. Helikopter und Rettungsboote waren vor Ort, Schweizer und deutsche Einsatzkräfte beteiligt. Ob Personen vermisst werden, bleibt unklar.
Publiziert: vor 26 Minuten
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In Koblenz AG kam es zu einem Rettungseinsatz am Rhein nahe Waldshut-Tiengen.
Foto: Leserreporter

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Grosser Rettungseinsatz am Rhein bei Koblenz AG am Donnerstagabend
  • Helikopter und Boot im Einsatz, Schweizer und Deutsche beteiligt
  • Unklar, ob Personen vermisst sind, Kapo Aargau bestätigt Einsatz
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Daniel MacherRedaktor News

In Koblenz AG kam es am Donnerstagabend am Rhein kurz vor dem Grenzübertritt bei Waldshut-Tiengen zu einem grösseren Rettungseinsatz. Ein Leserreporter hat Blick Videos geschickt, die einen Helikopter sowie ein Boot im Einsatz zeigen.

Die Kantonspolizei Aargau bestätigt den Einsatz gegenüber Blick, macht jedoch keine weiteren Angaben. Laut ersten Informationen sind sowohl Schweizer als auch deutsche Rettungskräfte beteiligt.

Ob eine oder mehrere Personen im Rhein vermisst werden, ist derzeit unklar. Im Video ist zu sehen, wie der Helikopter nach Abschluss eines Einsatzabschnitts wieder abdreht und wegfliegt.

+++ Update folgt +++

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