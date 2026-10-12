Kantonspolizei Aargau warnt vor fiesem Diebstahltrick

Trickdiebe bestahlen am Sonntag in Sins und Baden Senioren. Auf der Fahndung konnte die Kantonspolizei zwei Verdächtige festnehmen. Die Kantonspolizei warnt vor dieser alten Masche, die wieder vermehrt aktuell ist.

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Die Masche ist alt, doch sie tritt wieder vermehrt auf. Und das erfolgreich. In Sins AG und Baden AG fielen zwei Rentner auf fiese Diebstahltricks herein. Die Kantonspolizei Aargau warnt vor einer Schmuck-Masche.

Am Sonntagmittag trat auf dem Parkplatz eines Gasthofs im Weiler Meienberg bei Sins eine Frau an ein älteres Ehepaar heran. In gebrochenem Deutsch fragte die Unbekannte nach dem Weg nach Bern. Als die Angesprochenen hilfsbereit Auskunft gaben, legte die Verdächtige der 84-jährigen Ehefrau unbemerkt eine Halskette um. Danach stieg die Unbekannte in einem Auto zu, worin ein Mann und eine weitere Frau sassen. Als diese weggefahren waren, musste die Seniorin erkennen, dass ihre echte Goldkette fehlte. Sofort verständigt, fahndete die Polizei nach den Dieben. Diese blieben jedoch verschwunden.

Polizei nimmt zwei Verdächtige fest

Gleich erging es einem 82-Jährigen, der am Nachmittag in Baden mit seinem Hund am Spazieren war. Gegen 15 Uhr wurde von einem Unbekannten angesprochen, der ihm im Verlauf des kurzen Gesprächs einen Ring ansteckte und unbemerkt die wertvolle Armbanduhr entwendete. Auch hier löste die Polizei sogleich eine Fahndung nach dem Auto ein, in dem der Dieb mit Komplizen geflüchtet war. Dieses blieb vorerst verschwunden.

Inzwischen hatte die Kantonspolizei Erkenntnisse über den Fluchtwagen gewonnen. Eine Patrouille sichtete den Seat mit deutschen Kontrollschildern eine Stunde später in einem Wohnquartier in Aarau. Darin befanden sich eine 25-jährige Frau und ein 30-jähriger Mann, beides Rumänen ohne Wohnsitz in der Schweiz. Die Kantonspolizei nahm das Paar für weitere Ermittlungen fest.

Die Kantonspolizei warnt vor solchen Trickdieben, die mit der alten Masche wieder vermehrt aktiv sind. Hauptsächlich betroffen davon sind einmal mehr ältere Menschen, welche die Kriminellen durch Ablenkung zu bestehlen suchen. Die Kantonspolizei mahnt zu Wachsamkeit und rät, beim Auftreten verdächtiger Personen auf Distanz zu gehen und den Polizeinotruf 117 zu wählen.