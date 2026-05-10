Unbekannte griffen am Samstagabend in der Bahnhofsunterführung Wohlen AG einen Mann an. Zeugen sahen zwei Männer flüchten.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Mann (57) in Wohlen AG schwer verletzt, Täter flüchten nach Angriff

Polizei sucht Hinweise, Strafuntersuchung durch Staatsanwaltschaft Muri-Bremgarten eröffnet

Opfer erlitt erhebliche Kopfverletzungen

Marian Nadler Redaktor News

Es passierte am Samstag gegen 18.10 Uhr in der Bahnhofsunterführung in Wohlen AG. Der Kantonalen Notrufzentrale wurde ein am Boden liegender Mann mit einer blutenden Kopfverletzung gemeldet. Die Einsatzkräfte trafen vor Ort auf einen Mann (57). Eine Ambulanz brachte ihn mit erheblichen Kopfverletzungen ins Spital.

Nach ersten Erkenntnissen wurde er unvermittelt von hinten durch unbekannte Personen angegriffen. Ein Zeuge hörte einen dumpfen Knall und sah anschliessend zwei junge Männer zu Fuss flüchten.

So werden die Täter beschrieben

Der Zeuge beschreibt einen der Männer als etwa 175 cm gross. Er trug eine beige Hose und ein helles Oberteil. Seine Haare waren nach hinten frisiert. Der zweite Mann war rund 170 cm gross und trug eine blaue Jeanshose, einen dunklen Hoodie sowie eine schwarze Sonnenbrille.

Auf den Aufnahmen einer Überwachungskamera ist zu sehen, wie der Mann in heller Kleidung auf der Bahnhofstrasse in Richtung Migros davonrannte. Der zweite Mann dürfte zu Fuss in Richtung Untere Farnbühlstrasse geflüchtet sein, heisst es in einer Medienmitteilung der Kantonspolizei Aargau.

Strafuntersuchung eröffnet

Obwohl die Einsatzkräfte umgehend nach den Tatverdächtigen fahndeten, blieben diese bislang unerkannt. Die Staatsanwaltschaft Muri-Bremgarten eröffnete gegen die unbekannte Täterschaft eine Strafuntersuchung.

Die Kriminalpolizei sucht Augenzeugen. Personen, die zur fraglichen Zeit im Gebiet des Bahnhofs Wohlen verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zu möglichen Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, sich zu melden.