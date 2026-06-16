In Menziken AG sorgte eine 49-jährige Autofahrerin für einen kuriosen Polizeieinsatz: Nachdem sie zunächst unbekleidet auf der Strasse gesessen haben soll, verursachte sie mit ihrem Auto mehrere Kollisionen. Passanten stoppten die Irrfahrt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Autofahrerin in Menziken AG verursacht nach Irrfahrt mehrere Kollisionen

Passanten stoppten die 49-Jährige, nachdem sie den Fahrzeugschlüssel entnahmen

Erheblicher Sachschaden, keine Verletzten, Führerausweis vorläufig entzogen

Daniel Macher Redaktor News

In Menziken AG hat eine 49-jährige Autofahrerin am Montagmittag für einen aussergewöhnlichen Polizeieinsatz gesorgt. Die Frau soll zunächst unbekleidet auf der Strasse gesessen haben, bevor sie plötzlich in ihr Auto stieg und auf einer Irrfahrt mehrere Kollisionen verursachte.

Kurz vor 12 Uhr gingen bei der Kantonspolizei Aargau Meldungen über einen Selbstunfall ein. Auf der Hauptstrasse prallte die Lenkerin zunächst gegen einen Kandelaber. Danach fuhr sie über die Gegenfahrbahn weiter und kollidierte mit mehreren parkierten Fahrzeugen. Erst nach einer weiteren Kollision konnten beherzte Passanten eingreifen. Sie entfernten den Fahrzeugschlüssel und verhinderten so eine Weiterfahrt.

Hintergründe noch unklar

Verletzt wurde beim Vorfall niemand. Allerdings entstand an den beteiligten Fahrzeugen sowie an der Strasseneinrichtung erheblicher Sachschaden.

Die Hintergründe des Vorfalls sind noch unklar. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei könnte ein gesundheitliches Problem zum ungewöhnlichen Verhalten der Lenkerin geführt haben. Die Frau wurde zur medizinischen Abklärung in eine geeignete Einrichtung gebracht.

Die Kantonspolizei Aargau hat der 49-Jährigen aus dem Kanton Luzern den Führerausweis vorläufig abgenommen. Die Ermittlungen zu den genauen Umständen laufen.