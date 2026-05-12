Ein 34-jähriger Pole verlor am Montagabend in Bremgarten AG die Kontrolle über seinen SUV und verursachte einen Totalschaden. Der massiv alkoholisierte Fahrer rammte eine Strassenlampe, mehrere Verkehrsschilder und einen Grenzstein.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Betrunkener Fahrer baut Montagabend in Bremgarten AG schweren Unfall

SUV demoliert Strassenlampe, Bahnschranke und verursacht Totalschaden

200 Meter Strasse verschmutzt, Schaden in Höhe von Zehntausend Franken

Daniel Macher Redaktor News

Ein stark betrunkener Autofahrer hat am Montagabend in Bremgarten AG einen spektakulären Selbstunfall gebaut. Der 34-Jährige krachte mit seinem SUV unter anderem in eine Strassenlampe und richtete einen Schaden von mehreren Zehntausend Franken an.

Kurz nach 23.30 Uhr meldeten andere Verkehrsteilnehmer der Polizei einen grauen SUV, der durch seine gefährliche Fahrweise auffiel. Beim Bahnübergang in Bremgarten streifte der Wagen sogar eine sich schliessende Bahnschranke.

Noch während die Polizei nach dem Auto suchte, meldete sich der Lenker selbst über den Polizeinotruf und gab einen Unfall bekannt.

Fahrer war massiv alkoholisiert

Die Einsatzkräfte fanden auf der Badenerstrasse Richtung Eggenwil ein Trümmerfeld vor: Der demolierte SUV stand am Strassenrand, darunter eine verbogene Strassenlampe eingeklemmt. Gemäss ersten Erkenntnissen war der Fahrer mehrfach von der Fahrbahn abgekommen, geriet zeitweise auf die Gegenfahrbahn und prallte gegen mehrere Randleitpfosten, eine Signaltafel, einen Grenzstein und schliesslich gegen die Lampe.

Trotz des heftigen Unfalls kam der 34-jährige Pole aus dem Freiamt mit Schürfungen und Prellungen davon. Schnell zeigte sich jedoch: Der Mann war massiv alkoholisiert. Eine Ambulanz brachte ihn zur Kontrolle ins Spital, wo er auch eine Blutprobe abgeben musste.

Der SUV erlitt Totalschaden und musste mit einem Kran geborgen werden. Weil die Fahrbahn auf rund 200 Metern mit Schmutz und Steinen übersät war, rückte zusätzlich eine Reinigungsmaschine an. Die Feuerwehr leitete den Verkehr bis in die frühen Morgenstunden um.