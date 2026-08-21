Am Donnerstagabend ereignete sich in Oberhof AG ein schwerer Selbstunfall. Dabei stürzte ein 20-jähriger Töfffahrer in einer Kurve und kollidierte mit der Leitplanke. Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmassnahmen erlag der Mann im Spital seinen schweren Verletzungen.

Am Donnerstagabend waren ein 20-Jähriger und eine 20-Jährige mit ihren Motorrädern auf der Benkenstrasse in Oberhof AG unterwegs. Sie befanden sich auf der Talfahrt von der Passhöhe kommend in Richtung Oberhof.

In einer Rechtskurve verlor der 20-Jährige mutmasslich die Kontrolle über sein Motorrad, geriet in das angrenzende Wiesland und stürzte. Anschliessend rutschte er mitsamt der Maschine quer über die Fahrbahn und kollidierte mit der Randleitplanke. Während der Fahrer am Boden liegen blieb, rutschte das Motorrad auf der Strasse noch mehrere Meter talabwärts.

Die 20-jährige Motorradfahrerin, die hinter dem Verunfallten herfuhr, leitete sofort Rettungsmassnahmen ein und begann mit der Reanimation. Die ausgerückten Rettungskräfte übernahmen die Massnahmen und brachten den Verunfallten in ein nahegelegenes Krankenhaus. Trotz der sofort eingeleiteten Rettungsmassnahmen verstarb der 20-Jährige noch am gleichen Abend im Spital.