Fahrzeug brennt im Festungstunnel in Aarburg AG

Am Mittwochabend quillt dichter Rauch aus dem Festungstunnel in Aarburg AG. Ein Auto brennt. Die Feuerwehr ist im Einsatz.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Im Festungstunnel bei Aarburg AG brannte am Mittwochabend ein Auto, dichter Rauch sichtbar

Riesiger Stau in der Region

Tunnel gesperrt, Verkehr umgeleitet, Ursache des Brandes unklar

Autofahrer brauchen am Mittwochabend in Olten SO und Aarburg AG starke Nerven. Im Festungstunnel brennt ein Fahrzeug. Dichter, schwarzer Rauch quillt aus dem Tunnel hervor, wie Bilder von Leserreportern zeigen. Der Rauch ist auch aus einiger Entfernung über Aarburg gut zu sehen. Die Feuerwehr ist vor Ort und hat mit den Löscharbeiten begonnen.

Aktuell ist der Festungstunnel in beide Richtungen gesperrt, meldet der Touring Club Schweiz (TCS) auf seiner Webseite. Der Verkehr wird umgeleitet. «Ortsunkundige Autofahrer werden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren», schreibt der TCS.

Stau nach Brand in Tunnel

«Der Verkehr wird durch Aarburg geleitet. Es ist ein Riesenchaos», ärgert sich ein Augenzeuge. Ein grosser Stau ziehe sich aktuell bis nach Olten, Boningen SO und Oftringen AG.

Ob Personen zu Schaden gekommen sind und was die Ursache für den Autobrand ist, ist noch unklar. Die Kantonspolizei Aargau war zunächst telefonisch nicht für eine Anfrage erreichbar.