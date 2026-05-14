Spreitenbach: Junglenker schrottet Sportwagen in Parkhaus

Am Mittwochabend hat ein Junglenker in einem Parkhaus in Spreitenbach das Gas- und Bremspedal verwechselt. Er crashte seinen Sportwagen gegen einen Stützpfeiler.

Er verwechselte nach eigenen Angaben Gas- und Bremspedal. Am Mittwochabend verlor ein Junglenker kurz vor 23.30 Uhr in der Parkgarage des Grosshandels Aligro in Spreitenbach AG die Kontrolle über seinen Sportwagen und donnerte in einen Stützpfeiler. Wie die Kantonspolizei Aargau in einer Medienmitteilung schreibt, wurde niemand verletzt. Am Sportwagen entstand Totalschaden.

Die Kantonspolizei zeigte den Unfallfahrer bei der zuständigen Staatsanwaltschaft an. Der Führerausweis, den er erst seit rund fünf Wochen besass, wurde ihm vorläufig abgenommen.