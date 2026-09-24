Darum gehts
- 85-Jähriger prallt in Aarau mit Auto gegen Fensterfront eines Kulturlokals
- Gas- und Bremspedal verwechselt, Schäden an Gebäude und Fahrzeug
- Führerausweis abgenommen, Autofahrer unverletzt
Eine Verwechslung mit veheerenden Folgen: Beim Parkieren auf einem Parkplatz bei einem Kulturlokal an der Tellistrasse in Aarau verlor ein 85-jähriger Autofahrer am Mittwoch, kurz 13.45 Uhr, die Kontrolle über sein Fahrzeug. Dabei dürfte er das Gas- und Bremspedal verwechselt haben, worauf das Auto beschleunigte und frontal gegen die Fensterfront des Gebäudes prallte, schreibt die Kantonspolizei Aargau in einer Medienmitteilung.
Der Autofahrer blieb unverletzt. Es entstand jedoch erheblicher Sachschaden. Durch den Aufprall wurde die Fensterfront beschädigt und ein Heizkörper aus der Verankerung gerissen. Auch am Fahrzeug entstand Sachschaden.
Die Kantonspolizei Aargau nahm dem 85-Jährigen den Führerausweis zuhanden des Strassenverkehrsamts ab.