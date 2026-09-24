Am Mittwochnachmittag verlor ein 85-jähriger Autofahrer beim Parkieren in Aarau die Kontrolle über sein Fahrzeug. Mutmasslich verwechselte er dabei das Gas- und Bremspedal, worauf der Wagen beschleunigte und gegen die Fensterfront eines Kulturlokals prallte.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft 85-Jähriger prallt in Aarau mit Auto gegen Fensterfront eines Kulturlokals

Gas- und Bremspedal verwechselt, Schäden an Gebäude und Fahrzeug

Führerausweis abgenommen, Autofahrer unverletzt

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Eine Verwechslung mit veheerenden Folgen: Beim Parkieren auf einem Parkplatz bei einem Kulturlokal an der Tellistrasse in Aarau verlor ein 85-jähriger Autofahrer am Mittwoch, kurz 13.45 Uhr, die Kontrolle über sein Fahrzeug. Dabei dürfte er das Gas- und Bremspedal verwechselt haben, worauf das Auto beschleunigte und frontal gegen die Fensterfront des Gebäudes prallte, schreibt die Kantonspolizei Aargau in einer Medienmitteilung.

Der Autofahrer blieb unverletzt. Es entstand jedoch erheblicher Sachschaden. Durch den Aufprall wurde die Fensterfront beschädigt und ein Heizkörper aus der Verankerung gerissen. Auch am Fahrzeug entstand Sachschaden.

Die Kantonspolizei Aargau nahm dem 85-Jährigen den Führerausweis zuhanden des Strassenverkehrsamts ab.