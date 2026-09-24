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Gas- und Bremspedal verwechselt
Autofahrer (85) bricht durch Fensterfront von Aarauer Lokal

Am Mittwochnachmittag verlor ein 85-jähriger Autofahrer beim Parkieren in Aarau die Kontrolle über sein Fahrzeug. Mutmasslich verwechselte er dabei das Gas- und Bremspedal, worauf der Wagen beschleunigte und gegen die Fensterfront eines Kulturlokals prallte.
Publiziert: vor 8 Minuten
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Ein 85-jähriger Autofahrer prallte gegen die Fensterfront eines Kulturlokals in Aarau.
Foto: Kantonspolizei Aargau

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • 85-Jähriger prallt in Aarau mit Auto gegen Fensterfront eines Kulturlokals
  • Gas- und Bremspedal verwechselt, Schäden an Gebäude und Fahrzeug
  • Führerausweis abgenommen, Autofahrer unverletzt
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Sandra MarschnerRedaktorin News-Desk

Eine Verwechslung mit veheerenden Folgen: Beim Parkieren auf einem Parkplatz bei einem Kulturlokal an der Tellistrasse in Aarau verlor ein 85-jähriger Autofahrer am Mittwoch, kurz 13.45 Uhr, die Kontrolle über sein Fahrzeug. Dabei dürfte er das Gas- und Bremspedal verwechselt haben, worauf das Auto beschleunigte und frontal gegen die Fensterfront des Gebäudes prallte, schreibt die Kantonspolizei Aargau in einer Medienmitteilung. 

Der Autofahrer blieb unverletzt. Es entstand jedoch erheblicher Sachschaden. Durch den Aufprall wurde die Fensterfront beschädigt und ein Heizkörper aus der Verankerung gerissen. Auch am Fahrzeug entstand Sachschaden.

Die Kantonspolizei Aargau nahm dem 85-Jährigen den Führerausweis zuhanden des Strassenverkehrsamts ab.

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