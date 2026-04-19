Darum gehts
- 81-Jähriger prallt am Samstag in Untersiggenthal AG gegen Fassade
- Ursache: Sitzunterlage verrutscht, Fahrer trat versehentlich aufs Gaspedal
- Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Franken, Führerausweis entzogen
Es passierte am Samstagmittag um kurz vor 13 Uhr auf einem Besucherparkplatz in Untersiggenthal im Kanton Aargau. Der Fahrer (81) eines schwarzen Mercedes wollte sein Auto parkieren. Dabei verschob sich offenbar seine Sitzunterlage.
Als er diese richten wollte, rutschte er mit dem Fuss auf das Gaspedal. Der schwarze Mercedes machte daraufhin einen Sprung nach vorne und prallte gegen die Fassade eines Mehrfamilienhauses. So beschreibt es die Kantonspolizei Aargau in einer Medienmitteilung.
Führerausweis abgenommen
Der Mann und seine Beifahrerin hatten Glück: Sie wurden nicht verletzt. Aber: Es entstand Sachschaden in der Höhe von mehreren Tausend Franken.
Die Kantonspolizei Aargau hat die Ermittlungen aufgenommen. Seinen Führerausweis nahm man dem Unfallverursacher ab. Er wurde an die zuständige Staatsanwaltschaft verzeigt.