In Untersiggenthal AG stieg ein Autofahrer am Samstag versehentlich aufs Gaspedal. Die Folge: Beim Parkmanöver krachte sein Mercedes in ein Mehrfamilienhaus. Der Führerausweis wurde ihm abgenommen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft 81-Jähriger prallt am Samstag in Untersiggenthal AG gegen Fassade

Ursache: Sitzunterlage verrutscht, Fahrer trat versehentlich aufs Gaspedal

Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Franken, Führerausweis entzogen War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Marian Nadler Redaktor News

Es passierte am Samstagmittag um kurz vor 13 Uhr auf einem Besucherparkplatz in Untersiggenthal im Kanton Aargau. Der Fahrer (81) eines schwarzen Mercedes wollte sein Auto parkieren. Dabei verschob sich offenbar seine Sitzunterlage.

Als er diese richten wollte, rutschte er mit dem Fuss auf das Gaspedal. Der schwarze Mercedes machte daraufhin einen Sprung nach vorne und prallte gegen die Fassade eines Mehrfamilienhauses. So beschreibt es die Kantonspolizei Aargau in einer Medienmitteilung.

Führerausweis abgenommen

Der Mann und seine Beifahrerin hatten Glück: Sie wurden nicht verletzt. Aber: Es entstand Sachschaden in der Höhe von mehreren Tausend Franken.

Die Kantonspolizei Aargau hat die Ermittlungen aufgenommen. Seinen Führerausweis nahm man dem Unfallverursacher ab. Er wurde an die zuständige Staatsanwaltschaft verzeigt.