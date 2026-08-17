Ein 18-jähriger Autofahrer verlor in Buchs AG die Kontrolle über einen Mercedes und crashte das Fahrzeug in eine Garagenmauer. Während der Lenker unverletzt blieb, entstand erheblicher Sachschaden. Die Polizei nahm ihm den Führerausweis auf Probe ab.

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Der Selbstunfall ereignete sich am Sonntag, kurz nach 19.45 Uhr, auf der Rohrerstrasse in Buchs AG. Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein 18-jähriger Autofahrer mit einem Mercedes von Rohr AG in Richtung Aarau. Dabei geriet er auf die Gegenfahrbahn, fuhr über eine Rasenfläche und überquerte die Gislifluestrasse. Dort fuhr der Mercedes über einen Randstein, hob ab und überschlug sich. Anschliessend kollidierte das Auto frontal mit einer Garagenmauer und kam auf der Seite liegend zum Stillstand.



Der 18-Jährige blieb unverletzt. Am Auto sowie an der Garage entstand erheblicher Sachschaden. Für die Verkehrsregelung stand die Feuerwehr Buchs im Einsatz. Die Rohrerstrasse blieb im Bereich der Unfallstelle während mehrerer Stunden gesperrt.

Die bisherigen Abklärungen deuten darauf hin, dass der Neulenker mit massiv überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein dürfte. Die Kantonspolizei nahm dem 18-Jährigen den Führerausweis auf Probe, den er erst seit wenigen Monaten besass, zuhanden des Strassenverkehrsamts ab. Zudem stellte sie das Fahrzeug für weitere Abklärungen sicher.