Zwischen Kaisten und Laufenburg prallte ein 21-jähriger Autofahrer am Samstag frontal mit einem anderen Wagen zusammen. Vier Personen wurden verletzt, darunter zwei mittelschwer. Polizei sucht nach Zeugen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Schwere Frontalkollision bei Kaisten-Laufenburg am 21. März, vier Verletzte

21-jähriger US-Lenker verursachte Unfall, Führerschein vorläufig entzogen

Strasse stundenlang gesperrt, Buslinie 144 umgeleitet War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Daniel Macher Redaktor News

Am Samstagnachmittag kam es auf der Ausserortsstrecke Unterhalden zwischen Kaisten AG und Laufenburg AG zu einer schweren Frontalkollision. Ein 21-jähriger Automobilist geriet kurz nach 17 Uhr auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal mit einem entgegenkommenden Auto zusammen.

Dabei wurden vier Personen verletzt: Der Unfallverursacher und seine gleichaltrige Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen, der 59-jährige Lenker des anderen Fahrzeugs und seine 49-jährige Beifahrerin wurden mittelschwer verletzt und ins Spital gebracht. An beiden Autos entstand erheblicher Sachschaden.

Die Feuerwehren Kaisten und Laufenburg regelten den Verkehr, die Strasse blieb mehrere Stunden gesperrt. Die Buslinie 144 musste umgeleitet werden.

Die Unfallursache ist noch unklar. Dem 21-jährigen US-Lenker wurde der Führerausweis vorläufig aberkannt. Die Mobile Polizei in Schafisheim bittet Augenzeugen, sich zu melden.