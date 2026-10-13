Anfang Oktober beschlagnahmten die Behörden auf einem Hof im Fricktal 13 Pferde sowie 40 Hunde. Die Besitzerin der Tiere ignorierte ein umfassendes Halteverbot. Die Zustände sind schockierend.

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Tiere mit unbehandelten Verletzungen, Boxen ohne Einstreu, Licht oder Trinkwasser – Aufnahmen von einem Hof im aargauischen Fricktal offenbaren schockierende Verhältnisse, in denen über 50 Tiere gehalten wurden. Insgesamt 13 Pferde der Rasse Appaloosa sowie 40 Hunde der Rassen Australian Shepherd und Border Collie hat der Veterinärdienst des Departements Gesundheit und Soziales (DGS) am 7. Oktober beschlagnahmt.

Schon am 24. Februar 2026 hatte der Veterinärdienst ein umfassendes Tierhalteverbot gegen die Tierhalterin verfügt. Dieses umfasst ein Verbot von Haltung, Betreuung und Zucht von Tieren in der ganzen Schweiz. Diese war wegen verschiedener und wiederholter Verstösse gegen das Tierschutzgesetz verhängt worden. Konkret ging es um mangelhafte Haltung auf morastigen Auslaufböden, vernachlässigte Pflege, ungenügend eingestreute Liegeflächen und zu dunkle oder zu kleine Boxen sowie ungenügendes Futter.

Zahlreiche Verstösse festgestellt

Doch die Halterin gab ihre Tiere nicht innert der angesetzten Frist bis am 15. Juli 2026 ab und verhielt sich unkooperativ. Der Veterinärdienst griff daher ein und beschlagnahmte am 7. Oktober insgesamt 53 Tiere. Erneut konnten Verstösse gegen die Tierschutzgesetzgebung festgestellt werden. Dabei ging es unter anderem um fehlende Einstreu und Liegematerial, fehlendes Trinkwasser für Hunde, mangelhafte Sozialisierung der Hunde und Mängel in der Pflege der Pferde.

Der Veterinärdienst wird Strafanzeige erstatten. Aufgrund der unklaren Verhältnisse vor Ort standen die Kantonspolizei (insbesondere die Gruppe Umwelt und Tierdelikte) sowie die Regionalpolizei begleitend im Einsatz.

Tiere werden vermittelt

Die beschlagnahmten Tiere werden tierärztlich versorgt und befinden sich in geeigneten Einrichtungen. Eine unabhängige Tierärztin kam zum Schluss, dass ein Pferd wegen seines schlechten Gesundheitszustands aufgrund alter Verletzungen eingeschläfert werden musste.

Die anderen Tiere werden zu gegebener Zeit in Vermittlung durch den Veterinärdienst an endgültige Plätze vergeben. Auf der Website www.ag.ch/tiervermittlung finden Interessierte weitere Informationen sowie ein Formular zur Interessensbekundung.