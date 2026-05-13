Ein Autofahrer kam am frühen Mittwochmorgen auf der A1 von der Fahrbahn ab, durchbrach den Zaun und landete in der Böschung. Am Zaun und auch am Sportwagen entstand grosser Sachschaden

Ferrari kommt von A1 ab und kracht in Böschung

Ferrari kommt von A1 ab und kracht in Böschung

Janine Enderli Redaktorin News

Crash auf der A1 bei Lenzburg: Ein Ferrari-Fahrer kam am Dienstagmorgen aus unbekannten Gründen von der Fahrbahn ab. Um 5.30 Uhr meldete ein Automobilist der Notrufzentrale, dass in Richtung Bern ein Auto neben der Strasse stehe. Vor Ort eingetroffen, fand die Patrouille der Kantonspolizei einen stark beschädigten Ferrari, der verlassen in der Böschung stand.

Wie Spuren zeigten, war der Sportwagen von der Fahrbahn abgekommen und hatte den Wildschutzzaun auf mehreren Metern niedergedrückt.

Fahrer möchte nicht aussagen

Die Kantonspolizei ging am Wohnort des Fahrzeughalters vorbei. Der 57-Jährige war unverletzt und machte von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch. Die Kantonspolizei hat ihre Ermittlungen nach den genauen Umständen aufgenommen.

Für die Bergung des Unfallwagens musste die Kantonspolizei den rechten Fahrstreifen für eine halbe Stunde sperren.