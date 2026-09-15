Auf einem Feldweg prallte ein jugendlicher Mofa-Lenker am Montagabend gegen eine abgestellte Mulde. Ein Rettungshelikopter flog ihn schwer verletzt ins Spital.

Janine Enderli Redaktorin News

Schwerer Unfall in Waldhäusern AG: Von Bünzen her war ein 15-jähriger Mofa-Lenker auf seinem Fahrzeug in Richtung Waltenschwil AG unterwegs. Auf dem unbeleuchteten Weg stand zu diesem Zeitpunkt eine grosse Mulde, die praktisch die ganze Breite beanspruchte. In der Folge prallte der Jugendliche in der Dunkelheit gegen das nicht gekennzeichnete Hindernis.

Die Ambulanz fand den Verunfallten am Boden liegend vor und forderte einen Rettungshelikopter an. Dieser flog ihn anschliessend ins Spital. Nach ersten Angaben erlitt der Mofa-Fahrer verschiedene Knochenbrüche und musste operiert werden. Er ist ausser Lebensgefahr.

Die genauen Umstände des Unfalls sind unklar. Die Kantonspolizei Aargau hat ihre Ermittlungen aufgenommen. Auch stellte sie das wahrscheinlich abgeänderte und nicht eingelöste Mofa für weitere technische Abklärungen sicher.