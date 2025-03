Einsatzleiter im Interview So erlebte die Feuerwehr den Brand in Gebenstorf AG

Am Montagabend ist in einem Mehrfamilienhaus in Gebenstorf im Kanton Aargau ein Feuer ausgebrochen. Mehrere Personen wurden aus dem brennenden Haus evakuiert. Blick sprach mit Feuerwehrkommandant Florian Immer.

Publiziert: vor 12 Minuten | Aktualisiert: vor 11 Minuten