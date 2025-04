Ein Algerier hat sich am Montag gegen vier Uhr in ein Wohnhaus in Strengelbach AG geschlichen. Ein überraschter Bewohner konnte den Dieb verscheuchen. Kurz darauf wurde der Einbrecher festgenommen.

Der Tatort: ein Mehrfamilienhaus an der Brittnauerstrasse in Strengelbach AG, früh am Montagmorgen. Die Familie schlief in ihrer Parterrewohnung, als gegen vier Uhr plötzlich Geräusche zu hören waren. Der Mann schaute nach und überraschte im Flur einen Unbekannten. Er schrie den Eindringling an und verscheuchte ihn damit.

Wie sich zeigte, war der Unbekannte in die Wohnung geschlichen und hatte eine Handtasche entwendet. Diese hatte er draussen nach Wertsachen durchsucht, um dann für die Suche nach weiterer Beute nochmals ins Haus einzudringen.

Algerier war zur Fahndung ausgeschrieben

Die alarmierte Polizei fahndete mit mehreren Patrouillen und einem Polizeihund nach dem Flüchtigen. Dabei griff die Regionalpolizei Zofingen in Strengelbach einen Verdächtigen auf, der dem gemeldeten Signalement entsprach. Es handelte sich um einen Algerier (35), der bereits im Fahndungsregister ausgeschrieben war.

Beim Haus in Strengelbach blieb zudem ein fremdes Auto zurück, das – wie Abklärungen zeigten – im benachbarten Vordemwald entwendet worden war. Die genauen Umstände sind noch unklar.

Kapo mahnt: Haustüren immer verschliessen

Die Kantonspolizei Aargau nahm den Einbrecher für die weiteren Ermittlungen vorläufig fest. Nach ersten Erkenntnissen war die Türe der betroffenen Wohnung unverschlossen, und auch beim entwendeten Wagen hatte der Zündschlüssel gesteckt.

Wie dieses jüngste Beispiel zeigt, haben dreiste Diebe damit leichtes Spiel und nützen solche Gelegenheiten aus. Die Kantonspolizei mahnt, Haustüren und Autos im Freien immer zu verschliessen.